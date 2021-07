Ambert Ambert Ambert, Puy-de-Dôme Atelier d’initiation papier au moulin Richard de Bas Ambert Ambert Catégories d’évènement: Ambert

Puy-de-Dôme

Atelier d’initiation papier au moulin Richard de Bas Ambert, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Ambert. Atelier d’initiation papier au moulin Richard de Bas 2021-07-07 – 2021-08-26 Valeyre Richard de Bas

Ambert Puy-de-Dôme EUR 5 5 Après la visite du moulin, venez mettre la main à la pâte et fabriquez vous même votre feuille de papier. +33 4 73 82 03 11 https://www.richarddebas.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-04 par

Détails Catégories d’évènement: Ambert, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Ambert Adresse Valeyre Richard de Bas Ville Ambert lieuville 45.54396#3.7889