Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Atelier d’initiation musicale : Ballet à la cour du roi Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Atelier d’initiation musicale : Ballet à la cour du roi Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 19 février 2020, Nevers. Atelier d’initiation musicale : Ballet à la cour du roi

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le mercredi 19 février 2020 à 10:00

Notre bon roi (heureux d’avoir retrouvé sa reine le 20 novembre dernier) vous invite à venir danser avec lui au son de ses menuets, gigues et sarabandes favorites ! Extraits des célèbres suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach jouées à l’alto et expliquées aux enfants par Mathieu Lamouroux

Gratuit, sur inscription, Réservé aux abonnés du réseau des médiathèques de Nevers Agglomération

Oyez, oyez jeunes princesses et jeunes chevaliers ! Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-02-19T10:00:00 2020-02-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers