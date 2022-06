ATELIER D’INITIATION AUX TECHNIQUES DE CRÉATION Lens, 25 juin 2022, Lens.

ATELIER D’INITIATION AUX TECHNIQUES DE CRÉATION 99 rue Paul Bert Lens

2022-06-25 – 2022-06-25

99 rue Paul Bert Lens 62300

Lens Après l’observation fine de quelques œuvres, initiez-vous aux techniques de création des plus grands artistes, pour percer les secrets de leur art. Que vous soyez plus ou moins débutant, laissez parler votre créativité sans appréhension !

Picasso aime expérimenter, il a un grand intérêt pour de nombreuses techniques artistiques : création de céramiques, dessins en techniques mixtes, gravures… Venez les découvrir et laissez libre court à votre imagination.

+33 3 21 18 62 62 https://billetterie-louvrelens.tickeasy.com/fr-FR/accueil

