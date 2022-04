ATELIER D’INITIATION AUX TECHNIQUES DE CRÉATION Lens Lens Catégorie d’évènement: Lens

2022-04-21 – 2022-04-21 Durant la guerre, un groupe de soldats canadiens, appelés les Fury Vandoos, tombèrent sur un trésor de guerre de plusieurs milliers d’anciens francs.

Afin de ne pas le perdre, ils décidèrent de cacher les coordonnées géographiques de la planque à travers plusieurs objets de cette période. De nos jours, la grande majorité de ces objets se trouve au Mémorial 14-18 Notre Dame de Lorette.

Les joueurs incarnent les descendants de ce petit groupe de soldats et ils veulent mettre la main sur ce formidable héritage.

