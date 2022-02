Atelier d’initiation aux outils de création des musiques électroniques Noves, 11 février 2022, Noves.

Atelier d’initiation aux outils de création des musiques électroniques Noves

2022-02-11 15:00:00 15:00:00 – 2022-02-11 20:00:00 20:00:00

Noves Bouches-du-Rhône Noves

Atelier d’initiation aux outils de création des musiques électroniques avec DJ Nassim, organisé par la Médiathèque Municipale Marc Mielly, proposé par la Bibliothèque Départementale de Prêt des Bouches-du-Rhône.

De 15h à 18h : Atelier.

De 19h à 20h : Restitution musicale accompagnée par DJ Nassim. Venez découvrir sampleurs, synthétiseurs, séquenceurs pour composer une création musicale à partir d’une sélection de textes littéraires dystopiques. Venez prêter votre voix et vos idées à ce projet ludique, pédagogique et participez à un « mini DJ-set ».

Tout public à partir de 14 ans. Pass sanitaire et masque obligatoire. Pensez à réserver

mediatheque@noves.fr +33 4 90 24 43 07

Noves

