Atelier d’initiation aux huiles essentielles Saint-Just-et-Vacquières Saint-Just-et-Vacquières, 4 novembre 2021, Saint-Just-et-VacquièresSaint-Just-et-Vacquières.

Atelier d’initiation aux huiles essentielles Saint-Just-et-Vacquières Saint-Just-et-Vacquières

2021-11-04 – 2021-11-04

Saint-Just-et-Vacquières Gard Saint-Just-et-Vacquières Gard

Saint-Just-et-Vacquières

Nous cultivons, récoltons et distillons uniquement des plantes aromatiques locales. Notre savoir-faire et notre exigence sont mis en oeuvre à chaque étape pour obtenir les meilleurs huiles essentielles et hydrolats. Il y a un monde au-delà du simple cahier des charges de l’agriculture biologique et nous l’explorons quotidiennement. Nous accompagnons ceux qui le souhaitent à produire aussi bien que nous. Nous œuvrons pour développer l’engouement des plantes aromatiques sur les Territoires. C’est ça l’approche Bel Air.Nous vous proposons avec cet atelier de plongez dans l’univers fascinant des Huiles Essentielles accompagné par Charlotte.Découvrez les précautions d’usage des huiles essentielles et repartez à la maison avec votre composition que vous aurez réalisé vous-même !*Infos pratiques :- Rendez-vous le 04 Novembre 2021- Où? : A la Distillerie Bel Air et à la Salle polyvalentede St Just et Vacquières- Horaires : De 16h00 à 18h00- Durée : Environ 2h – Tarif unique de 30 € comprenant les 2h d’initiation, les huiles essentielles utilisées et les accessoires- Réservation et renseignements par téléphone au 06 09 87 78 84 ou par mail à contact@belair.bio

contact@belair.bio +33 6 09 87 78 84

Droits libres

Saint-Just-et-Vacquières Saint-Just-et-Vacquières

dernière mise à jour : 2021-10-21 par