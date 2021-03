Pessac Médiathèque Jacques Ellul Pessac Atelier d’initiation aux dessins Manga Médiathèque Jacques Ellul Pessac Catégorie d’évènement: Pessac

Atelier d’initiation aux dessins Manga Médiathèque Jacques Ellul, 13 avril 2021-13 avril 2021, Pessac. Atelier d’initiation aux dessins Manga

du mardi 13 avril au jeudi 15 avril à Médiathèque Jacques Ellul

Spécial adolescents à partir de 12 ans avec **l’initiation au dessin manga** le mardi 13 et jeudi 15 avril à 14h30 encadré par **Pauline Renard.** Ces propositions gratuites sont organisées dans le respect des règles sanitaires en vigueur, sur réservation au Kiosque culture & tourisme

En présentiel – gratuit

pour adolescents à la Médiathèque Jacques Ellul Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac, Pessac Pessac Arago-La Chataigneraie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-13T14:30:00 2021-04-13T17:00:00;2021-04-15T14:30:00 2021-04-15T17:00:00

