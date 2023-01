Atelier d’initiation aux danses italiennes Bibliothèque Italie Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Atelier d’initiation aux danses italiennes Bibliothèque Italie, 4 février 2023, Paris. Le samedi 04 février 2023

de 18h00 à 19h30

. gratuit Réservation en ligne sur: https://www.billetweb.fr/atelier-dinitiation-aux-danses-italiennes, ou auprès des bibliothécaires. Découvrez les danses d’Italie du Moyen-Âge à nos jours La danseuse Sarah Rhea et le musicien Julien Coulon vous proposent d’entrer dans la ronde pour une initiation aux danses transalpines : saltarello, tresque, monferrina, pizzica, passamezzo, piva, tarentelle… Sarah montre les pas de danse au fur et à mesure pendant que Julien joue des airs anciens et traditionnels, vous permettant de vous mettre immédiatement à danser, quels que soient votre âge et votre niveau ! Sur réservation en ligne sur: https://www.billetweb.fr/atelier-dinitiation-aux-danses-italiennes, ou auprès des bibliothécaires. Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris Contact : 01 56 61 34 30 bibliotheque.italie@paris.fr https://www.billetweb.fr/atelier-dinitiation-aux-danses-italiennes

Julien Coulon et Sarah Rhéa

Bibliothèque Italie
Adresse 211 Boulevard Vincent Auriol
Ville Paris

