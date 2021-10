Bègles ChapitÔ Bègles, Gironde Atelier d’Initiation aux aériens ChapitÔ Bègles Catégories d’évènement: Bègles

ATELIER D’INITIATION AUX AERIENS ——————————– ### par BEATRICE CONTRERAS Cet atelier réservé aux enfants de 7 à 10 ans leur permettra d’être initiés aux aériens sous l’égide de Béatrice Contreras. Tarif : 8 € sur inscription

8 €

Atelier pour découvrir la discipline des aériens dans le monde du cirque

