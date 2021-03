Arcueil La Mine Ressourcerie Arcueil, Val-de-Marne Atelier d’initiation au tricot avec Olivia La Mine Ressourcerie Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Après le succès du tricot solidaire l’année dernière, nous continuons notre partenariat avec Olivia pour vous proposer un atelier d’initiation au tricot.

Venez apprendre les bases du tricot afin de pouvoir réaliser un ouvrage d’après un modèle. Petit à petit vous pourrez accessoiriser votre garde robe ou celle de votre enfant.

Le matériel n’est pas fourni mais vous trouverez tout ce qu’il vous faut à La Mine, selon vos envies et à des prix très doux.

L’atelier a lieu un samedi par mois de 15h30 à 17h30.

Sur inscription (20€)

Venez vous initier au tricot avec Olivia ! La Mine Ressourcerie 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Arcueil Val-de-Marne

