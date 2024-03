Atelier d’initiation au sumié Ancienne abbaye des prémontrés Pont-à-Mousson, dimanche 2 juin 2024.

Atelier d’initiation au sumié Originaire du Japon (Kyoto), Rei Hayashimoto a étudié à l’institut de Calligraphie Japonaise NIHON SHUJI de Yokohama, avant d’obtenir un certificat de maîtrise (appelé « Sihan ») en 2005, lui permett… Dimanche 2 juin, 10h00 Ancienne abbaye des prémontrés 40€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T12:00:00+02:00

Originaire du Japon (Kyoto), Rei Hayashimoto a étudié à l’institut de Calligraphie Japonaise NIHON SHUJI de Yokohama, avant d’obtenir un certificat de maîtrise (appelé « Sihan ») en 2005, lui permettant d’enseigner. Elle pratique depuis l’âge de 15 ans le sumié. Cette technique, originaire de Chine, a été transmise au Japon sous l’ère Kamakura (12e-14e siècle) sous l’influence du bouddhisme zen. Sa pratique se caractérise par l’usage du lavis : utilisation d’une seule couleur diluée à l’encre noire pour obtenir plusieurs nuances de noir et de gris. Le paysage et la nature sont les sujets qui prédominent.

Sont incluses la visite libre du monument historique, de ses jardins et la découverte de l’exposition en cours « Instruments de musique, de la tradition à l’insolite ».

Ancienne abbaye des prémontrés 9, rue Saint Martin, Pont-à-Mousson, Meurthe-et-moselle, Grand Est Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 81 10 32 http://abbaye-premontres.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.abbaye-premontres.com/evenements/atelier-dinitiation-au-sumie-2024/ »}] L’Abbaye des Prémontrés, monument historique du XVIIIème siècle, est considérée comme le plus bel exemple d’architecture monastique de Lorraine. Elle offre un dépaysement total en plein centre ville avec un parc de deux hectares bordé par la Moselle. Placée idéalement à mi-chemin entre Metz et Nancy, ce monument accueille entre ses murs un centre culturel et un charmant hôtel*** où règnent calme et sérénité. Au carrefour des autoroutes A31 et A4 et à 15 mn de Lorraine TGV et de l’aéroport Metz-Nancy-Lorraine.

©Rei Hayashimoto