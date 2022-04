Atelier d’initiation au Slam Descartes Descartes Catégories d’évènement: 37160

Descartes 37160 Descartes La bibliothèque municipale de Descartes organise un atelier d’initiation au slam. Atelier animé par l’association “La Meute Slam”.

Public jeune (à partir de 9 ans) et public adulte.

bibliotheque@ville-descartes.fr +33 2 47 91 42 05

