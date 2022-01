Atelier d’initiation au potager au naturel Lampaul-Ploudalmézeau Lampaul-Ploudalmézeau Catégories d’évènement: Finistère

Lampaul-Ploudalmézeau

Atelier d’initiation au potager au naturel Lampaul-Ploudalmézeau, 27 février 2022, Lampaul-Ploudalmézeau. Atelier d’initiation au potager au naturel Lampaul-Ploudalmézeau

2022-02-27 – 2022-02-27

Lampaul-Ploudalmézeau Finistère Lampaul-Ploudalmézeau Un cycle de 2 ateliers pour comprendre et apprendre, afin d’être capable de créer un petit potager familial au naturel. Jeux pédagogiques, conseils, visite de jardins. Tout public, dès 6 ans. Suite le dimanche 27 mars. associationlepetitcaillou@gmail.com +33 2 98 48 07 69 http://lepetitcaillou.infini.fr/ Un cycle de 2 ateliers pour comprendre et apprendre, afin d’être capable de créer un petit potager familial au naturel. Jeux pédagogiques, conseils, visite de jardins. Tout public, dès 6 ans. Suite le dimanche 27 mars. Lampaul-Ploudalmézeau

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Lampaul-Ploudalmézeau Autres Lieu Lampaul-Ploudalmézeau Adresse Ville Lampaul-Ploudalmézeau lieuville Lampaul-Ploudalmézeau