25440 Goux-sous-Landet Formations gratuites pour se familiariser avec le numérique. Ces ateliers ludiques et conviviaux seront animés bénévolement par Patricia Paquiez, maire de la commune et concernent tous les habitants du village et des villages environnants.

Ces formations sont mises en place dans le cadre d’une convention signée entre la mairie et la commission départementale de présence postale et territoriale représentée par Thierry Maire du Poset qui prend en charge le financement. patricia.paquiez42@gmail.fr Mairie 3 Rue de la Fromagerie Goux-sous-Landet

