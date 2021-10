Saint-Jean-de-Fos Saint-Jean-de-Fos Hérault, Saint-Jean-de-Fos ATELIER D’INITIATION AU MODELAGE – ARGILEUM 2021 Saint-Jean-de-Fos Saint-Jean-de-Fos Catégories d’évènement: Hérault

ATELIER D’INITIATION AU MODELAGE – ARGILEUM 2021 Saint-Jean-de-Fos, 26 octobre 2021, Saint-Jean-de-Fos. ATELIER D’INITIATION AU MODELAGE – ARGILEUM 2021 2021-10-26 – 2021-09-29

Saint-Jean-de-Fos Hérault Saint-Jean-de-Fos 9 9 EUR Argileum vous propose des ateliers autour de l’argile sur différentes thématiques pour les vacances d’automne.

Une découverte accessible à tous les publics, sur réservation(maximum 9 personnes), d’une durée de 2 heures. L’animateur potier vous présente l’atelier et les étapes de fabrication de l’objet. A l’issu de l’atelier, soit vous repartez avec votre chef-d’oeuvre, soit vous prenez l’option cuisson. Durant les vacances scolaires: mardi, mercredi, jeudi de 10h30 à 12h30.

A partir de 5 ans pour les ateliers de modelage.

La présence d’un adulte, participant et payant à l’atelier, est demandée pour toute inscription d’un enfant de 5 à 10 ans inclus.

Dans le cas où le ou les enfants de moins de 10 ans ne sont pas accompagnés d’au moins un adulte ayant effectué une réservation, l’accès à l’atelier ne sera pas autorisé. Les ateliers auront lieu le :

– Mardi 26 octobre 2 novembre

– Mercredi 27 et 3 novembre

– Jeudi 28 et 4 novembre

De 10h30 à 12h30 dernière mise à jour : 2021-10-18 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

