ATELIER d’INITIATION au JARDINAGE les Pâtures Bourghelles, samedi 3 février 2024.

ATELIER d’INITIATION au JARDINAGE Comment planter des arbres fruitiers pour constituer un verger ? Samedi 3 février, 09h15 les Pâtures libre participation en conscience pour les non-adhérents, gratuit pour les adhérents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T09:15:00+01:00 – 2024-02-03T11:30:00+01:00

Fin : 2024-02-03T09:15:00+01:00 – 2024-02-03T11:30:00+01:00

les FOLIES VERGÈRES !

Second atelier d’initiation au jardinage du samedi 3 fevrier 2024.

Nous planterons des arbres fruitiers de plein vent.

Sur inscription.

Prévoir une tenue adaptée aux travaux de jardinage et tenir compte de la météo. Si possible, venir avec une bêche ou fourche-bêche.

Et merci de noter les futures dates pour 2024: 16/03/2024, 13/04/2024, 01/06/2024, 29/06/2024, 21/09/2024 et 19/10/2024.

les Pâtures 67 rue Maurice Molhant 59830 BOURGHELLES Bourghelles 59830 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 50 36 40 49 »}, {« type »: « email », « value »: « pvel.club@free.fr »}]

PVEL-Club JARDIN

PVEL-Club