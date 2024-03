ATELIER d’INITIATION au JARDINAGE 8 rue Raymond Poincaré, Bourghelles Bourghelles, samedi 16 mars 2024.

ATELIER d’INITIATION au JARDINAGE séance 3/8 : mes légumes A, O, P. Ails, Oignons et Poireaux ! Semer, planter, optimiser… Samedi 16 mars, 09h15 8 rue Raymond Poincaré, Bourghelles libre participation en conscience pour les non-adhérents, gratuit pour les membres du PVEL-Club

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T09:15:00+01:00 – 2024-03-16T11:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T09:15:00+01:00 – 2024-03-16T11:30:00+01:00

3ème atelier d’initiation au jardinage du samedi 16 mars 2024.

Sur inscription.

Ails, Oignons et Poireaux : consommer des légumes-condiments toute l’année, locaux et de saison, parmi les variétés adaptées à notre terroir. A semer ou à planter ?

Prévoir une tenue adaptée aux travaux de jardinage et tenir compte de la météo.

Et merci de noter les futures dates : 13/04/2024, 01/06/2024, 29/06/2024, 21/09/2024 et 19/10/2024.

8 rue Raymond Poincaré, Bourghelles 8 rue Raymond Poincaré, Bourghelles Bourghelles 59830 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 50 36 40 49 »}, {« type »: « email », « value »: « pvel.club@free.fr »}]

BOURGHELLES PEVELE

PVEL-Club