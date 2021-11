Rocheservière Médiathèque de Rocheservière Rocheservière, Vendée Atelier d’initiation au dessin de manga à Rocheservière Médiathèque de Rocheservière Rocheservière Catégories d’évènement: Rocheservière

Atelier d'initiation au dessin de manga à Rocheservière

Médiathèque de Rocheservière, le mercredi 8 décembre à 14:00

Médiathèque de Rocheservière, le mercredi 8 décembre à 14:00

Mercredi 8 décembre, l’Espace Jeunes organise, à la médiathèque, un atelier d’initiation au dessin de manga. L’intervenante, de l’atelier spécialisé Drawaki, propose une discussion autour du manga, puis la production d’une illustration représentant un visage encré sur format B4. L’animation commence à 14h, à la médiathèque de Rocheservière.

Sur inscription – 3 € – De 12 à 16 ans

Médiathèque de Rocheservière 1 rue Saint André, 85620 Rocheservière

2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T17:00:00

