Cet atelier d’initiation vous apprendra à dessiner un paysage simple. Il s’adaptera à différents niveaux. L’atelier est organisé autour de la compréhension des règles de base du dessin : construction, proportions, observation, compréhension des ombres et lumières, contrastes, et quelques règles de perspectives. Nous allons apprendre à réaliser un paysage simple en noir et blanc avec ombres et lumières, étapes par étapes jusqu’à finalisation du dessin. Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-drouot-1719 +33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr

