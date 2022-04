ATELIER D’INITIATION AU CHANT GREGORIEN – SACRE FESTIVAL DE MUSIQUE, 23 avril 2022, .

ATELIER D’INITIATION AU CHANT GREGORIEN – SACRE FESTIVAL DE MUSIQUE

2022-04-23 – 2022-04-23

Sowon Kim est née à Daegu en Corée du Sud, le 21 Janvier 1993.

À l’âge de 8 ans, elle découvre le chant grégorien et le répertoire polyphonique dans le chœur d’enfant « Pueri Cantores of Daegu » où elle a pu voyager et chanter le chant grégorien dans plusieurs pays. Après quelques années elle entre au lycée d’art Gyeongbuk pour le cursus de chant lyrique.

En 2011 elle décida de venir en France, entre dans l’école du choeur grégorien de Paris et diplômée en 2013. Elle intègre la classe de Pierre Catala au conservatoire Francis Poulenc du XVIe arrondissement et la classe de Sophie Geoffroy-Dechaume au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Pantin puis la classe de Joachim Da Cunha au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, dont elle sort diplômée d’études musicales en chant lyrique en 2018.

La même année, elle obtient sa licence de musique et musicologie à Paris-Sorbonne.

Depuis 2018 elle dirige le choeur grégorien de Paris, voix de femmes. En 2019, elle est lauréate du Cafep en éducation musicale et chant choral.

Actuellement elle continue ses études dans le Master de l’enseignement, de l’éducation et de la formation à l’institut supérieur de formation de l’enseignement catholique de Paris.

Animé par Sowon Kim.

Sowon Kim est née à Daegu en Corée du Sud, le 21 Janvier 1993.

À l’âge de 8 ans, elle découvre le chant grégorien et le répertoire polyphonique dans le chœur d’enfant « Pueri Cantores of Daegu » où elle a pu voyager et chanter le chant grégorien dans plusieurs pays. Après quelques années elle entre au lycée d’art Gyeongbuk pour le cursus de chant lyrique.

En 2011 elle décida de venir en France, entre dans l’école du choeur grégorien de Paris et diplômée en 2013. Elle intègre la classe de Pierre Catala au conservatoire Francis Poulenc du XVIe arrondissement et la classe de Sophie Geoffroy-Dechaume au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Pantin puis la classe de Joachim Da Cunha au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, dont elle sort diplômée d’études musicales en chant lyrique en 2018.

La même année, elle obtient sa licence de musique et musicologie à Paris-Sorbonne.

Depuis 2018 elle dirige le choeur grégorien de Paris, voix de femmes. En 2019, elle est lauréate du Cafep en éducation musicale et chant choral.

Actuellement elle continue ses études dans le Master de l’enseignement, de l’éducation et de la formation à l’institut supérieur de formation de l’enseignement catholique de Paris.

dernière mise à jour : 2022-03-21 par