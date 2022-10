Atelier d’initiation aquarelle : Feuillage d’automne Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados Venez découvrir l’aquarelle et réaliser une composition florale moderne aux couleurs de l’automne.

Cet atelier s’adresse aux adolescents et adultes débutants.

Vous découvrirez le matériel, les différentes techniques et vous serez guidés pour réaliser votre première création.

Renseignement et réservation : 02 31 95 63 76

