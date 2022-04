Atelier d’initiation apiculture Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur

Atelier d'initiation apiculture PARC MASSOURE LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

2022-08-04 14:00:00 – 2022-08-04 17:00:00

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Comment les abeilles produisent-elles du miel ? Comment s’organise une colonie au sein de la ruche ? Si ces questions piquent votre curiosité, alors venez participer à cet atelier d’initiation à l’apiculture. Pendant une heure et accompagné d’un apiculteur, découvrez l’univers surprenant des abeilles. animations@luz.org +33 5 62 92 30 30 PARC MASSOURE LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Lieu Luz-Saint-Sauveur Adresse PARC MASSOURE LUZ-SAINT-SAUVEUR

