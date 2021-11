Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Atelier d’initiation à TouchDesigner Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier d’initiation à TouchDesigner Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 24 novembre 2021, Nantes. 2021-11-24 Gratuit sur inscription

Horaire : 18:30

Gratuit : oui Gratuit 0.00€ Gratuit sur inscription TouchDesigner est un outil idéal pour créer du contenu audiovisuel en temps réel et des expériences interactives (création de systèmes multimédia, composition et rendus 3D en temps réel, mapping, réalité virtuelle, VJing et contrôle lumière…).Cet atelier animé par Maël Pinard est envisagé comme une initiation pour débutant·es, comprenant la présentation des ressources sur le sujet, une veille créative et artistique, un état des lieux des usages possibles. Les participant.es exploreront l’interface, les Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes 02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Adresse 4 Boulevard Léon Bureau Ville Nantes lieuville Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes