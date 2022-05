Atelier d’initiation à l’informatique Mairie de Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe Catégories d’évènement: Vicq-sur-Gartempe

Vienne

Atelier d’initiation à l’informatique Mairie de Vicq-sur-Gartempe, 5 mai 2022, Vicq-sur-Gartempe. Atelier d’initiation à l’informatique

du jeudi 5 mai au jeudi 9 juin à Mairie de Vicq-sur-Gartempe

Pour tout vicquois de plus de 55 ans souhaitant découvrir l’informatique ou se perfectionner dans l’utilisation d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone.

Gratuit sur inscription

Atelier personnalisé de familiarisation aux usages du numérique Mairie de Vicq-sur-Gartempe 2 Terrier Sainte Serenne 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T14:00:00 2022-05-05T16:00:00;2022-05-12T14:00:00 2022-05-12T16:00:00;2022-05-19T14:00:00 2022-05-19T16:00:00;2022-05-26T14:00:00 2022-05-26T16:00:00;2022-06-02T14:00:00 2022-06-02T16:00:00;2022-06-09T14:00:00 2022-06-09T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Vicq-sur-Gartempe, Vienne Autres Lieu Mairie de Vicq-sur-Gartempe Adresse 2 Terrier Sainte Serenne 86260 VICQ SUR GARTEMPE Ville Vicq-sur-Gartempe lieuville Mairie de Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe Departement Vienne

Mairie de Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vicq-sur-gartempe/

Atelier d’initiation à l’informatique Mairie de Vicq-sur-Gartempe 2022-05-05 was last modified: by Atelier d’initiation à l’informatique Mairie de Vicq-sur-Gartempe Mairie de Vicq-sur-Gartempe 5 mai 2022 Mairie de Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe

Vicq-sur-Gartempe Vienne