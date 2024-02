Atelier d’initiation à l’informatique CCAS BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, mardi 19 mars 2024.

Le Centre Communal d’Action Sociale propose aux personnes de 60 ans et plus de la Communauté de Communes de la Haute Bigorre :

Des ateliers d’initiation à l’informatique. Ateliers collectifs, apports théoriques et mise en pratique.

Contenu des séances

– Première approche avec un ordinateur

– Utiliser internet de façon sécurisée

– Utiliser son smartphone ou sa tablette.

Gratuit, sur inscription jusqu’au 26 février. .

BAGNERES-DE-BIGORRE 30 avenue de Géruzet

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 10:00:00

fin : 2024-03-19 12:00:00



L’événement Atelier d’initiation à l’informatique CCAS Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2024-01-31 par Pôle du Tourmalet |CDT65