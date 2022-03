Atelier d’initiation à l’enluminure Sotteville-sur-Mer Sotteville-sur-Mer Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Sotteville-sur-Mer

Atelier d’initiation à l’enluminure Sotteville-sur-Mer, 24 mars 2022, Sotteville-sur-Mer. Atelier d’initiation à l’enluminure Bibliothèque 2 Place de la Libération Sotteville-sur-Mer

2022-03-24 – 2022-03-24 Bibliothèque 2 Place de la Libération

Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime L’association sottevillaise des Touch’àTout vous attend à la bibliothèque pour un atelier d’initiation à l’enluminure. L’association sottevillaise des Touch’àTout vous attend à la bibliothèque pour un atelier d’initiation à l’enluminure. vero.schepens@orange.fr +33 6 87 58 58 71 L’association sottevillaise des Touch’àTout vous attend à la bibliothèque pour un atelier d’initiation à l’enluminure. Bibliothèque 2 Place de la Libération Sotteville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Sotteville-sur-Mer Autres Lieu Sotteville-sur-Mer Adresse Bibliothèque 2 Place de la Libération Ville Sotteville-sur-Mer lieuville Bibliothèque 2 Place de la Libération Sotteville-sur-Mer Departement Seine-Maritime

Atelier d’initiation à l’enluminure Sotteville-sur-Mer 2022-03-24 was last modified: by Atelier d’initiation à l’enluminure Sotteville-sur-Mer Sotteville-sur-Mer 24 mars 2022 seine-maritime Sotteville-sur-Mer

Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime