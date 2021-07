Annonay Annonay Annonay, Ardèche Atelier d’initiation à l’Enluminure Annonay Annonay Catégories d’évènement: Annonay

Atelier d’initiation à l’Enluminure Annonay, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Annonay. Atelier d’initiation à l’Enluminure 2021-07-08 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-26 12:00:00 12:00:00 Espace Musée du Parchemin et du Cuir 4, La Combe du Prieuré

Annonay Ardêche EUR 12 12 Seul ou en famille, venez vous initier à la peinture médiévale sur parchemin. dumas.tourisme@gmail.com +33 6 81 11 17 08 http://www.tanneriedumas.com/ dernière mise à jour : 2021-06-18 par

