Atelier d'initiation à l'éloquence – Festival Paroles, 1 avril 2023, Choisy-au-Bac

Oise Choisy-au-Bac LA LANGUE COMME ON LA PARLE : PLACE AUX AMATEURS !

ATELIERS D’ÉLOQUENCE AVEC GUILLAUME OUATTARA Inscription obligatoire 10h- 12h30

Médiathèque de Choisy-au-bac

