Nuit des musées Atelier d’initiation à l’écriture cunéiforme 49 nord 6 est – fonds régional d’art contemporain de lorraine Samedi 14 mai, 20h00 Sur inscription

Venez découvrir le plus vieux système graphique au monde et vous exercer sur des tablettes d’argile avec stylets et sceaux-cylindres !

**Direction la Mésopotamie, où les premiers mots furent tracés sur des tablettes d’argile, le temps d’un atelier qui vous propose de découvrir l’écriture cunéiforme et l’histoire de l’écriture.**

En lien avec plusieurs œuvres de l’exposition, cet atelier est également l’occasion d’aborder des notions telles que le signe, l’authentification et l’empreinte. ​​​​​​​

Vous pourrez repartir avec votre propre tablette d’argile à la fin de l’atelier.

_Durée approximative : 1h30 – 1h45_

_Sur inscription via formulaire en ligne_

**Pour tous les âges !**

Atelier accompagné par Moustapha Mébarki. ​​​​​​​

Moustapha Mébarki, né en France à Algrange, dans la vallée de la Fensch, au coeur de la sidérurgie Lorraine, au pays du fer. Intervenant de Cultures 21 depuis près de 33 ans autour du patrimoine des écritures et calligraphies et animateur de moments de rencontres et d’appropriation avec différents publics lettrés ou non (scolaires, ados, adultes ) confortant les sens et le plaisir d’écrire. Il propose une approche qui articule patrimoine et expressivité autour des écritures cunéiformes et utilisant le jeu entre outils, supports et graphies.

—

_En partenariat avec l’association Cultures 21​​​​​​​_

Visite indispensable à qui séjourne à Metz, cité devenue plateforme des arts visuels en France : le Fonds régional d’art contemporain de Lorraine ! Créé en 1984 pour constituer et diffuser une collection de niveau international, le Frac Lorraine a largement ouvert ses portes au plus large public depuis son installation dans le cœur historique de Metz : l’Hôtel St-Livier. Réhabilité selon un formidable dialogue entre passé et présent, patrimoine et création, c’est l’un des plus anciens édifices de la ville (ses fondations datent de la fin du XIIème siècle). Résolument audacieux et contemporain, ce projet architectural a permis d’adapter ce bâtiment à sa nouvelle vocation. Sans oublier son superbe jardin spécialement aménagé par Liliana Motta sur le thème des plantes médicinales ! Sous le nom de 49 NORD 6 EST, ce lieu exceptionnel permet d’initier de nouvelles expérimentations artistiques. Les expositions thématiques sont complétées par de nombreuses invitations faites à des musiciens, danseurs, conférenciers et autres passeurs d’idées. Ainsi le Frac Lorraine déploie volontiers des synergies avec l’association Fragment (musiques actuelles), le Conservatoire à rayonnement régional aussi bien que l’Université Paul Verlaine que les médiathèques et les associations culturelles oeuvrant en Moselle et en Lorraine. Le Frac Lorraine encourage par ailleurs, les projets de partenariat avec différents musées ou institutions françaises et étrangères (AIR programme d’artistes en résidence des régions Nord/Est, Musée d’art contemporain de Vigo en Espagne, Transplant à Dale en Norvège, Musée national d’art visuel à Montevidéo ..)

http://www.fraclorraine.org

Visit indispensable to who stays in Metz, city become platform of the visual arts in France: the Fonds régional d'art contemporain de Lorraine! Created in 1984 to build and disseminate an international-level collection, Frac Lorraine has largely opened its doors to the wider public since its installation in the historic heart of Metz: the Hotel St-Livier. Rehabilitated according to a formidable dialogue between past and present, heritage and creation, it is one of the oldest buildings in the city (its foundations date from the end of the 12th century). Resolutely bold and contemporary, this architectural project has made it possible to adapt this building to its new vocation. Not to mention its beautiful garden specially designed by Liliana Motta on the theme of medicinal plants! Under the name of 49 NORD 6 EST, this exceptional place makes it possible to initiate new artistic experiments. The thematic exhibitions are complemented by numerous invitations to musicians, dancers, speakers

Nos dirigimos a Mesopotamia, donde las primeras palabras fueron trazadas en tablas de arcilla, el tiempo de un taller que propone descubrir la escritura cuneiforme y la historia de la escritura. En relación con varias obras de la exposición, este taller es también una oportunidad para abordar conceptos como el signo, la autenticación y la huella.

Usted puede salir con su propia tableta de arcilla al final del taller.

Duración aproximada: 1h30 – 1h45 Inscripción mediante formulario en línea ¡Para todas las edades!

Taller acompañado por Moustapha Mébarki.

Moustapha Mébarki, nacido en Francia en Algrange, en el valle del Fensch, en el corazón de la siderurgia de Lorena, en el país del hierro. Ponente de Cultures 21 desde hace casi 33 años en torno al patrimonio de las escrituras y caligrafías y animador de momentos de encuentro y de apropiación con diferentes públicos letrados o no (escolares, adolescentes, adultos ) que refuerzan los sentidos y el placer de escribir. Propone un enfoque que articula patrimonio y expresividad en torno a las escrituras cuneiformes y utilizando el juego entre herramientas, soportes y grafías.

En colaboración con la asociación Cultures 21

1 bis rue des Trinitaires, Metz, Moselle, Grand Est 57000 Metz Grand Est