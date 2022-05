Atelier d’initiation à l’écriture cunéiforme 49 nord 6 est – fonds régional d’art contemporain de lorraine, 14 mai 2022, Metz.

**Direction la Mésopotamie, où les premiers mots furent tracés sur des tablettes d’argile, le temps d’un atelier qui vous propose de découvrir l’écriture cunéiforme et l’histoire de l’écriture.** En lien avec plusieurs œuvres de l’exposition, cet atelier est également l’occasion d’aborder des notions telles que le signe, l’authentification et l’empreinte. ​​​​​​​ Vous pourrez repartir avec votre propre tablette d’argile à la fin de l’atelier. _Durée approximative : 1h30 – 1h45_ _Sur inscription via formulaire en ligne_ **Pour tous les âges !** Atelier accompagné par Moustapha Mébarki. ​​​​​​​ Moustapha Mébarki, né en France à Algrange, dans la vallée de la Fensch, au coeur de la sidérurgie Lorraine, au pays du fer. Intervenant de Cultures 21 depuis près de 33 ans autour du patrimoine des écritures et calligraphies et animateur de moments de rencontres et d’appropriation avec différents publics lettrés ou non (scolaires, ados, adultes ) confortant les sens et le plaisir d’écrire. Il propose une approche qui articule patrimoine et expressivité autour des écritures cunéiformes et utilisant le jeu entre outils, supports et graphies. — _En partenariat avec l’association Cultures 21​​​​​​​_

Venez découvrir le plus vieux système graphique au monde et vous exercer sur des tablettes d’argile avec stylets et sceaux-cylindres !

49 nord 6 est – fonds régional d’art contemporain de lorraine 1 bis rue des Trinitaires, Metz, Moselle, Grand Est Metz Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:45:00