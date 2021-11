Béziers Béziers Béziers, Hérault ATELIER D’INITIATION A L’E-TEGAMI Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

ATELIER D’INITIATION A L’E-TEGAMI Béziers, 18 décembre 2021, Béziers. ATELIER D’INITIATION A L’E-TEGAMI Béziers

2021-12-18 14:00:00 – 2021-12-18 17:00:00

Béziers Hérault EUR 5 L’e-tegami est un art japonais consistant à dessiner des cartes postales personnalisées, à l’encre de Chine ensuite peintes à l’aquarelle.

Atelier conseillé à partir de 12ans.

manga café kyo'hon

