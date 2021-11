Atelier d’initiation à l’auto-éditionet au Fanzine pour les 8-12 ans Gouesnou, 2 novembre 2021, Gouesnou.

Atelier d’initiation à l’auto-éditionet au Fanzine pour les 8-12 ans Médiathèque 5 venelle des Lilas Gouesnou

2021-11-02 – 2021-11-05 Médiathèque 5 venelle des Lilas

Gouesnou 29850 Gouesnou

Durant quatre après-midi, les participants colleront, dessineront, photographieront et participeront

à toutes les étapes de la création. Chacun repartira avec plusieurs exemplaires à distribuer. Des ciseaux,

des crayons, un scanner et un copieur seront les outils plus ou moins lowtech qui permettront de poser les idées sur papier. Avec l’équipe de Zines of the zone, les participants découvriront l’univers des imprimés libres et le processus de création qui y est associé.

Durée : quatre fois trois heures. Sur inscription.

Gratuit.

+33 2 98 37 37 80

Médiathèque 5 venelle des Lilas Gouesnou

