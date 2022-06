Atelier d’initiation à l’audiodescription Saint-Vallier Saint-Vallier Catégories d’évènement: 26240

Atelier d’initiation à l’audiodescription Saint-Vallier, 7 juin 2022, Saint-Vallier. Atelier d’initiation à l’audiodescription Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier

2022-06-07 20:15:00 20:15:00 – 2022-06-07 21:00:00 21:00:00 Ciné Galaure 2 rue des Malles

Saint-Vallier 26240 EUR 4 FERMEZ LES YEUX, ON VA AU CINEMA !

Et si on regardait un film les yeux fermés ? Oui, mais comment le comprendre si on ne le voit pas ?!

Venez faire l’expérience et découvrez de nouvelles sensations au cinéma. contact@cinegalaure.fr +33 4 75 23 07 26 https://www.cinegalaure.fr/ Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier

