50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer, le samedi 26 février à 16:00

Atelier d'initiation à l'art thérapie
50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer

On a tous en nous de la créativité, encore faut-il la chercher ! Venez creuser pendant une heure dans cet atelier pour adultes animé par Sonia formée en Art Thérapie. Découvrez comment vous faire du bien en laissant libre court à votre créativité à travers les arts plastiques. Nul besoin d'être artiste, juste de réserver et d'être là à 16h. Gouter et apéro dès 17h ouvert à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T16:00:00 2022-02-26T17:00:00

