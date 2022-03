Atelier d’initiation à l’art de la gravure pour les 7-14 ans Bouxwiller, 14 avril 2022, Bouxwiller.

Atelier d’initiation à l’art de la gravure pour les 7-14 ans Bouxwiller

2022-04-14 14:30:00 – 2022-04-14 17:00:00

Bouxwiller Bas-Rhin

Cette initiation, menée par Fred Hurst et l’artiste Mina Mond permettra aux enfants de découvrir la gravure en deux et même trois couleurs. Inspirés par des motifs traditionnels des meubles polychromes alsaciens, ils graveront des plaques de linoléum et s’essaieront à l’impression d’art. Chacun repartira ensuite avec sa production imprimée et sa plaque gravée.

