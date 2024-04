ATELIER D’INITIATION À L’AQUARELLE AU CHÂTEAU DE TERRE-NEUVE Rue Nicolas Rapin Fontenay-le-Comte, samedi 4 mai 2024.

ATELIER D’INITIATION À L’AQUARELLE AU CHÂTEAU DE TERRE-NEUVE Rue Nicolas Rapin Fontenay-le-Comte Vendée

Stage d’aquarelle au Château de Terre-Neuve

Cette année encore Nathalie Mercenne, aquarelliste vendéenne revient au château de

Terre-Neuve pour une initiation à l’aquarelle. Ce stage sur deux jours vous permettra de

vous connecter à l’artiste qui sommeille en vous.

Informations pratiques

Samedi et dimanche 27 et 28 avril 2024, samedi et dimanche 4 et 5 mai 2024 de 10h00 à

12h00 et de 14h00 à 17h00

Tarif 80 € pour 2 jours (5 places maximum par atelier)

Sur réservation uniquement

Par téléphone 02.51.69.17.75

Ou par mail commercialterreneuve@gmail.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-03-05

Rue Nicolas Rapin Château de Terre-Neuve

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire commercialterreneuve@gmail.com

