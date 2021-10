Luglon Luglon Landes, Luglon Atelier d’initiation à la Vannerie Luglon Luglon Catégories d’évènement: Landes

Luglon

Atelier d’initiation à la Vannerie Luglon, 11 novembre 2021, Luglon. Atelier d’initiation à la Vannerie Maison Garbay 1 place de la grande lande Luglon

2021-11-11 14:00:00 – 2021-11-11 18:00:00 Maison Garbay 1 place de la grande lande

Luglon Landes Luglon EUR 40 l’osier et les outils sont fournis.

Les stagiaires peuvent prévoir tablier ou tenue « de travail »

Objectif : réalisation d’une petite corbeille en osier avec laquelle ils repartent.

Tarif 40€ par personne avec un minimum de 2 personnes inscrites par atelier et un grand maximum de 5.

Maison Garbay 1 place de la grande lande Luglon

Catégories d'évènement: Landes, Luglon