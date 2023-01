Atelier d’initiation à la vannerie Aix-Villemaur-Pâlis Aix-Villemaur-Pâlis Catégories d’Évènement: Aix-Villemaur-Pâlis

Aube

Atelier d’initiation à la vannerie Aix-Villemaur-Pâlis, 28 janvier 2023, Aix-Villemaur-Pâlis . Atelier d’initiation à la vannerie rue Georges Clémenceau Aix-en-Othe Aix-Villemaur-Pâlis Aube

2023-01-28 09:30:00 – 2023-01-28 12:00:00 Aix-Villemaur-Pâlis

Aube Samedi 28 janvier : AIX EN OTHE – Atelier d’initiation à la vannerie, de 9h30 à 12h, à la médiathèque municipale Albert Dubois. Fabrication d’une mangeoire à oiseaux en osier brut. A partir de 10 ans, sur inscription : +33 (0)3 25 46 75 00. Gratuit. +33 3 25 46 75 00 MabelAmber

Aix-Villemaur-Pâlis

dernière mise à jour : 2023-01-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Aix-Villemaur-Pâlis, Aube Autres Lieu Aix-Villemaur-Pâlis Adresse rue Georges Clémenceau Aix-en-Othe Aix-Villemaur-Pâlis Aube Ville Aix-Villemaur-Pâlis lieuville Aix-Villemaur-Pâlis Departement Aube

Aix-Villemaur-Pâlis Aix-Villemaur-Pâlis Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-villemaur-palis/

Atelier d’initiation à la vannerie Aix-Villemaur-Pâlis 2023-01-28 was last modified: by Atelier d’initiation à la vannerie Aix-Villemaur-Pâlis Aix-Villemaur-Pâlis 28 janvier 2023 Aix-Villemaur-Pâlis Aube rue Georges Clémenceau Aix-en-Othe Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Aix-Villemaur-Pâlis Aube