Animé par Anne LIEGARD, Maître Artisan en métiers d’art, cet atelier permettra de vous initier aux techniques de la reliure et de réaliser un carnet unique et personalisé avec lequel vous pourrez repartir !

Places limitées.

Découvrez les secrets de la reliure au cours d’un atelier créatif. Médiathèque les 7 lieux 1 boulevard Fabien Ware, 14400 Bayeux Bayeux Calvados

