Atelier d’initiation à la Réflexiologie Parent-Enfant Bidart, mercredi 6 mars 2024.

Atelier d’initiation à la Réflexiologie Parent-Enfant Bidart Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 15:30:00

fin : 2024-03-06 17:00:00

Projet en collaboration avec la créatrice de planches

pédagogiques : LouRéflexologie

Les Ateliers Parents Enfants avec support planche ont pour but d’améliorer votre quotidien mais aussi d’apporter bien-être à votre enfant. Ils vous permettront de gérer les petits tracas du nourrisson et de l’enfant comme : la constipation, le reflux gastrique, les douleurs dentaires, les fièvres, et bien d’autres symptômes… En effet, certains gestes de la réflexologie peuvent vous aider à diminuer les symptômes et à compléter un traitement médicamenteux. C’est aussi un moment de partage, de douceur et de bien-être que vous aurez avec votre enfant et qui lui permettra aussi de se sentir en sécurité avec vous. Ces ateliers ne se substituent pas à la médecine traditionnelle, il est impératif de consulter son médecin afin d’avoir le bon

diagnostic et une prise en charge adaptée à l’enfant.

Sur Réservation

1 Rue des Écoles

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine toki-toki@bidart.fr



