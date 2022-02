Atelier d’initiation à la recherche : Faire l’histoire des bâtiments communaux, de l’église et de son décor Alençon, 13 mai 2022, Alençon.

Atelier d’initiation à la recherche : Faire l’histoire des bâtiments communaux, de l’église et de son décor Alençon

2022-05-13 16:00:00 – 2022-05-13 18:00:00

Alençon Orne

Ces ateliers thématiques s’adressent à tous, habitués aux recherches en archives ou grands débutants. Ils comportent des conseils méthodologiques et une présentation des différents types de sources disponibles. Deux ateliers vous sont proposés sur le patrimoine communal

à l’occasion du Forum du patrimoine.

Faire l’histoire des bâtiments communaux (14h) : mairie, école, lavoirs, monument aux morts, sont les édifices les plus représentatifs de l’activité édilitaire de la commune. Ces bâtiments, édifiés pour la plupart aux XIXe et XXe siècles, ont laissé de nombreuses traces dans les archives. L’atelier propose d’explorer la méthode de recherche, les archives incontournables, les éléments à relever pour écrire l’histoire de ces constructions.

L’église et son décor (16h) : L’église, son décor et son mobilier constituent bien souvent le patrimoine le plus ancien de la commune. Les archives, l’iconographie ancienne, la bibliographie sont des sources incontournables pour nourrir un projet de restauration ou de mise en valeur ou tout simplement pour enrichir sa connaissance des lieux. La méthodologie de recherche et les sources à explorer seront présentées au cours de cet atelier.

