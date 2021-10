Nevers Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers, Nièvre Atelier d’initiation à la programmation créative / Mois du Jeu Vidéo Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Atelier d’initiation à la programmation créative / Mois du Jeu Vidéo Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 28 décembre 2021, Nevers. Atelier d’initiation à la programmation créative / Mois du Jeu Vidéo

Médiathèque Jean Jaurès Nevers, le mardi 28 décembre à 14:00

Quand la littérature rencontre le jeu vidéo, c’est l’imagination qui donne rendez-vous à la logique; Ainsi, grâce à un logiciel de création de jeux vidéo de plateforme, les participants sont amenés à transformer un album en un jeu vidéo simple. Le code informatique est mis au service de la narration, le récit est intégré comme un élèment de construction du programme informatique. **Pour les enfants de 11 à 14 ans.** _Avec le concours de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et de Nevers Agglomération._

Gratuit, Sur Inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

Qui a dit que littérature et jeu vidéo n’étaient pas compatibles ? Médiathèque Jean Jaurès Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-28T14:00:00 2021-12-28T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Médiathèque Jean Jaurès Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers