ATELIER D’INITIATION À LA PEINTURE SUR TEXTILE La Remise à Patache Préfailles, vendredi 26 avril 2024.

ATELIER D’INITIATION À LA PEINTURE SUR TEXTILE La Remise à Patache Préfailles Loire-Atlantique

Envie de jouer aux artistes-peintres ?

Pendant cet atelier, c’est Marion de la Vague Éco-Créative qui vous fera découvrir le monde de la peinture sur textile.

2 thèmes au programme

la faune

la flore

Qu’elle soit botanique ou inspirée du littoral, ces thématiques ci-dessus seront exploitées dans les meilleures conditions au côté de Marion. Elle vous expliquera comment les peindre sur un support que vous personnaliserez vous-même.

On aime

Le lieu où se déroule cet atelier la Remise à Patache, ce vieil hangar emblématique de Préfailles avec son décor authentique et historique ! Et aussi l’ambiance détendue et chaleureuse !

Et pour aller plus loin…

« Plus on est plus on rit » optez pour la formule duo à réaliser entre parents et enfants pour encore plus de plaisir et de partage. Des souvenirs inoubliables garantis !

Bon à savoir

Matériel fourni avec possibilité de prévoir votre propre support en tissus (tablier, chemin de table, housse de coussin, toile transat…) sur lequel vous apporterez votre touche de pinceau !

Réservation obligatoire par téléphone et aussi par mail vague.eco.creative@gmail.com.

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 14:00:00

fin : 2024-04-26 16:30:00

La Remise à Patache 11 Grande Rue

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire vague.eco.creative@gmail.com

