Atelier d'initiation à la peinture Nihonga Musée Cernuschi – Musée des arts de l'Asie de la Ville de Paris Paris

Paris Atelier d’initiation à la peinture Nihonga Musée Cernuschi – Musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris, 16 avril 2023, Paris. Le dimanche 18 juin 2023

de 14h30 à 17h30

Le dimanche 28 mai 2023

de 14h30 à 17h30

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. payant

Atelier adulte d’initiation à la peinture Nihonga dans le cadre de l’exposition temporaire « Peinture et cérmaique en dialogue » au musée Cernuschi. Par l’interprétation d’un détail d’une œuvre de Watanabe Seitei, les participants sont invités à découvrir les procédés de ce peintre et les matériaux utilisés dans la peinture Nihonga (gofun, sumi, pigments suihi et nikawa). Musée Cernuschi – Musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris 7 avenue Velasquez 75008 Paris Contact : https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=102038758746>mStepTracking=true

