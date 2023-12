Atelier d’initiation à la peinture Aborigène d’Australie Atelier Sedaine Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier d’initiation à la peinture Aborigène d’Australie Atelier Sedaine Paris, 14 janvier 2024, Paris. Le dimanche 14 janvier 2024

de 14h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. payant 45€ les 3h, le matériel est compris Inscription au 0623781910 Un atelier pour découvrir la culture Aborigène d’Australie et pour peindre avec de l’ocre. De retour de mon troisième séjour dans une communauté Aborigène d’Australie, je vous partagerai mes connaissances et mon expérience à travers cet atelier de peinture Aborigène. Déroulement de l’atelier : -Présentation de la culture Aborigène à partir d’objets d’art Aborigène et de documentations.

-Découverte et fabrication de peintures à base d’ocre.

-Réalisation d’une peinture au format A3 en s’inspirant des peintures Aborigènes. Atelier Sedaine 59 rue Sedaine 75011 Paris Contact : https://celinemolina.com/atelier-peinture-aborigene/ +33623781910

Céline Molina Atelier peinture Aborigène d’Australie animé par Céline Molina Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75011 Lieu Atelier Sedaine Adresse 59 rue Sedaine Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Atelier Sedaine Paris latitude longitude 48.8576889824391,2.37626703566698

Atelier Sedaine Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/