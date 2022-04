Atelier d’initiation à la pêche Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, 13 juillet 2022, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.

2022-07-13 – 2022-07-13

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

15 15 EUR En partenariat avec la Société de pêche de Scey-sur-Saône et la Fédération Départementale de pêche de la Haute-Saône, partagez les secrets des pêcheurs passionnés qui vous accompagneront et vous initieront aux joies de ce sport et ferrez le poisson! bons souvenirs garantis! A partir de 6 ans, matériel fourni. Inscriptions obligatoires à l’office de tourisme

info@otc3.fr +33 3 84 68 89 04

