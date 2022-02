Atelier d’initiation à la magie Médiathèque municipale Elsa Triolet

Atelier d’initiation à la magie Médiathèque municipale Elsa Triolet, 19 mars 2022, . Atelier d’initiation à la magie

Médiathèque municipale Elsa Triolet, le samedi 19 mars à 16:00 Avec l’association Sham spectacles à partir de 10 ans.

Inscription obligatoire et places limitées Dans le cadre du Manipulation poétique prévu le samedi 26 mars à la médiathèque découvrez l’atelier de magie ! Médiathèque municipale Elsa Triolet Place Pietrasanta

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T16:00:00 2022-03-19T17:30:00

Détails Autres Lieu Médiathèque municipale Elsa Triolet Adresse Place Pietrasanta lieuville Médiathèque municipale Elsa Triolet

Médiathèque municipale Elsa Triolet https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//