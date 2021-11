Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Atelier d’initiation à la gravure sur bois avec Cléa Darnaud Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Atelier d’initiation à la gravure sur bois avec Cléa Darnaud Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 14 décembre 2019, Nevers. Atelier d’initiation à la gravure sur bois avec Cléa Darnaud

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le samedi 14 décembre 2019 à 14:00

Dans le cadre de l’exposition: « 68°44’N-52°21’W : Un passage De l’Arctique au Luxembourg, récits gravés. » Atelier d’initiation à la gravure sur bois avec Cléa Darnaud. Sur inscription, à partir de 10 ans. Réservé aux personnes abonnées au réseau des médiathèques de Nevers agglomération. Inscription et renseignements: 03.86.68.48.50.

sur inscription

Dans le cadre de l’exposition: « 68°44’N-52°21’W : Un passage » Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-12-14T14:00:00 2019-12-14T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers