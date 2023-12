Atelier d’initiation à la gravure par l’artiste, autrice et illustratrice, May Angeli Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier d’initiation à la gravure par l’artiste, autrice et illustratrice, May Angeli Bibliothèque Aimé Césaire Paris, 3 février 2024, Paris. Le samedi 03 février 2024

de 16h00 à 18h00

.Tout public. A partir de 7 ans. Jusqu’à 99 ans. gratuit

Venez découvrir les secrets de la gravure avec l’artiste exceptionnelle May Angeli, grande illustratrice de littérature jeunesse. Étape par étape, nous vous proposons ici un atelier complet d’initiation à la gravure. Du dessin initial à la préhension des outils nécessaires à la gravure, à la réalisation de votre matrice (support gravé) jusqu’à l’encrage et à l’impression de différents tirages sous presse à rouleaux ! Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

May Angeli atelier gravure

