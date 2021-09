Atelier d’initiation à la gravure Musée de La Poste, 18 septembre 2021, Paris.

Atelier d’initiation à la gravure

Musée de La Poste, le samedi 18 septembre à 14:00

Ouvert aux débutants, cet atelier permettra à tous de découvrir la technique de la gravure, après une introduction consacrée à la taille-douce et au métier de graveur. Un atelier animé par Line Filhon, maquettiste graveuse et professeur de gravure, qui a obtenu le titre de Meilleur Ouvrier de France en gravure sur acier et gaufrage sur laiton en 1997. Atelier gratuit limité à 15 participants. Plus d’informations > [https://www.museedelaposte.fr/fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2021](https://www.museedelaposte.fr/fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2021)

En raison du contexte sanitaire, le nombre de participants est limité à 15.

Découvrez et pratiquez la gravure lors d’une initiation assurée par Line Filhon, maquettiste graveur et professeure de gravure.

Musée de La Poste 34 boulevard de Vaugirard 75015 Paris Paris Paris 15e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00